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POL-PDNW: Illegaler Hundetransport und Fahren ohne Versicherung

POL-PDNW: Illegaler Hundetransport und Fahren ohne Versicherung
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Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 02.08.2026 um 20:30 Uhr wurde ein VW mit französischem Kennzeichen auf der BAB 61, Fahrtrichtung Koblenz, Höhe Dannstadt-Schauernheim, einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die Fahrerin, 29 Jahre, wohnhaft in Frankreich, gab an, von Rumänien nach Frankreich zu fahren.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten zunächst auf dem Rücksitz zwei Kinder ohne jegliche Sicherung festgestellt werden. Weiterhin befanden sich auf der Rückbank drei ungesicherte Welpen, die augenscheinlich erst ein paar Wochen alt waren.

Die Fahrerin führte weder einen Pass für die Welpen mit, noch wusste sie die Rasse oder das Alter der Tiere. Da weder Hundefutter noch Wasser für die Tiere vorhanden war, wurde die Tierrettung verständigt, welche die Tiere in Absprache mit dem Veterinäramt in Obhut nahmen. Eine erste Schätzung ergab, dass die Tiere ca. sechs Wochen alt sind und somit ein Vergehen nach dem Tiergesundheitsgesetz vorliegen dürfte.

Da die weiteren Ermittlungen ergaben, dass für das Fahrzeug auch keine gültige Versicherung vorliegt, erwartet die Fahrerin nun noch zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim
PHK Andreas Hellwich
Maxdorfer Str. 85
67071 Ludwigshafen
Telefon: 06237 933-2210

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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