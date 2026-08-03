PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feierabend endet mit Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.08.2026 um 00:05 Uhr wurde ein 22-Jährige mit seinem Mercedes in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in den Feierabend. Während der Kontrolle konnten bei diesem mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel an einen Angehörigen übergeben wurde. Nun muss sich der 22-Jährige in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 21:16

    POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 02.08.2026 um 20:00 Uhr wurde 38-Jährige mit einem Miet-E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dieser trat bereits im Februar diesen Jahres mit einer Fahrt unter THC-Einfluss in Erscheinung. Daher wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 10:55

    POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Kirchheim / Weinstraße (ots) - Am Samstagabend, gegen 22:15, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B271 im Bereich Kirchheim an der Weinstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 35-jähriger PKW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem vorausfahrenden PKW. Der Unfallverursacher und eine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 07:30

    POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Fahruntüchtiger E-Scooter-Fahrer

    Weisenheim am Sand (ots) - Am Samstag den 01.08.2026 um 15:48 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein auffälliger E-Scooter ohne Kennzeichen im Almenweg in Weisenheim am Sand beobachtet. Der Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Weisenheim am Sand, zeigte deutliche Ausfallerscheinungen: Er fuhr Schlangenlinien und schwankte massiv. Im An der Einfahrt zum dortigen Penny-Markt wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren