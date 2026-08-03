Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feierabend endet mit Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.08.2026 um 00:05 Uhr wurde ein 22-Jährige mit seinem Mercedes in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg in den Feierabend. Während der Kontrolle konnten bei diesem mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel an einen Angehörigen übergeben wurde. Nun muss sich der 22-Jährige in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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