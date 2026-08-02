Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.08.2026 um 20:00 Uhr wurde 38-Jährige mit einem Miet-E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dieser trat bereits im Februar diesen Jahres mit einer Fahrt unter THC-Einfluss in Erscheinung. Daher wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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