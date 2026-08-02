PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirchheim / Weinstraße (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:15, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B271 im Bereich Kirchheim an der Weinstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 35-jähriger PKW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem vorausfahrenden PKW. Der Unfallverursacher und eine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem Unfallverursacher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Sarah Kremer, POK'in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 07:30

    POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Fahruntüchtiger E-Scooter-Fahrer

    Weisenheim am Sand (ots) - Am Samstag den 01.08.2026 um 15:48 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein auffälliger E-Scooter ohne Kennzeichen im Almenweg in Weisenheim am Sand beobachtet. Der Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Weisenheim am Sand, zeigte deutliche Ausfallerscheinungen: Er fuhr Schlangenlinien und schwankte massiv. Im An der Einfahrt zum dortigen Penny-Markt wurde der ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 08:11

    POL-PDNW: Haßloch - Vegetationsbrand

    Haßloch (ots) - Am Samstag, den 01.08.2026, gg. 03:20 Uhr, meldeten mehrere Anwohner Haßlochs starken Brandgeruch im Ortsbereich. Schließlich konnte im südl. Bereich von Haßloch ein Vegetationsbrand auf einer Fläche von ca. 80 m x 100 m südlich des Rehbachs lokalisiert werden. Der Brand ist unter Kontrolle, es besteht keine Gefahr. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt. Durch die Löscharbeiten entsteht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren