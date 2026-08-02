Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Kirchheim / Weinstraße (ots)
Am Samstagabend, gegen 22:15, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B271 im Bereich Kirchheim an der Weinstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein 35-jähriger PKW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem vorausfahrenden PKW. Der Unfallverursacher und eine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem Unfallverursacher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.
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