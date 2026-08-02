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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Fahruntüchtiger E-Scooter-Fahrer

Weisenheim am Sand (ots)

Am Samstag den 01.08.2026 um 15:48 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein auffälliger E-Scooter ohne Kennzeichen im Almenweg in Weisenheim am Sand beobachtet.

Der Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Weisenheim am Sand, zeigte deutliche Ausfallerscheinungen: Er fuhr Schlangenlinien und schwankte massiv. Im An der Einfahrt zum dortigen Penny-Markt wurde der Mann von den Beamten gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille ergab. Der Mann wurde zur weiteren Klärung zwecks Blutprobe zur hiesigen Dienststelle verbracht und der E-Scooter sichergestellt.

Gegen den 41-Jährigen wurde Anzeige nach § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) erstattet. Zudem liegt ein Verstoß gegen die Versicherungspflicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt


Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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