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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - Vegetationsbrand

Haßloch (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026, gg. 03:20 Uhr, meldeten mehrere Anwohner Haßlochs starken Brandgeruch im Ortsbereich. Schließlich konnte im südl. Bereich von Haßloch ein Vegetationsbrand auf einer Fläche von ca. 80 m x 100 m südlich des Rehbachs lokalisiert werden. Der Brand ist unter Kontrolle, es besteht keine Gefahr. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt. Durch die Löscharbeiten entsteht weiterhin starke Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung, weswegen Anwohner gebeten werden, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Belüftungen auszuschalten. Der Grund des Brandausbruchs ist momentan Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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