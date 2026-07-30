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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.07.2026 um 12:20 Uhr wurde ein 30-Jähriger in der Mußbacher Landstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Mazda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrer räumte hiernach auch den Konsum von Cannabis ein. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun erwartet den 30-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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