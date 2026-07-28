Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Führerschein und Auto weg
Haßloch (ots)
Unter Einfluss von Cannabis war der der Fahrer eines Renault Twingo am Montagmittag (27. Juli, 12 Uhr) im Lachener Weg unterwegs, als ihn eine Streife kontrollierte. Den Führerschein stellten die Beamten sich und entnahmen ihm eine Blutprobe. Weil er bereits zum dritten Mal nach dem Konsum von Drogen erwischt wurde, stellte die Polizei das Auto des 30-jährigen Mannes aus Ludwigshafen mit dem Ziel der endgültigen Einziehung sicher und schleppten es ab.
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