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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Führerschein und Auto weg

Haßloch (ots)

Unter Einfluss von Cannabis war der der Fahrer eines Renault Twingo am Montagmittag (27. Juli, 12 Uhr) im Lachener Weg unterwegs, als ihn eine Streife kontrollierte. Den Führerschein stellten die Beamten sich und entnahmen ihm eine Blutprobe. Weil er bereits zum dritten Mal nach dem Konsum von Drogen erwischt wurde, stellte die Polizei das Auto des 30-jährigen Mannes aus Ludwigshafen mit dem Ziel der endgültigen Einziehung sicher und schleppten es ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10, 67454 Haßloch
Markus Sicius
Tel.: 06324 933-2601 od. 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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