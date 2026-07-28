Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei...

Haßloch (ots)

...lieferte sich am frühen Dienstagmorgen (28. Juli, 2 Uhr) der Fahrer eines Mercedes in Haßloch. Weil er sich beim Erkennen des Streifenwagens plötzlich mit hoher Geschwindigkeit entfernte, verfolgte die Polizei den Fahrer einer E-Klasse. An der Einmündung Westrandstraße/Burgweg verlor der 23-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Beim Verlassen des Fahrzeugs nahmen ihn die Beamten fest. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte und mit 1,47 Promille unterwegs war. Er muss sich nun wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

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