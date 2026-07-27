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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürkheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Morgen des 27.07.2026 im Kreisverkehr Bruchstraße/Gustav-Kirchhoff-Straße sucht die Polizei Zeugen.

Eine Motorradfahrerin befuhr die Bruchstraße und wollte den Kreisverkehr über die Ausfahrt zur Gustav-Kirchhoff-Straße verlassen. Zeitgleich fuhr ein schwarzer Audi vom Parkplatz des TOOM-Baumarktes in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem Motorrad.

Die Motorradfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Audi entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den schwarzen Audi oder dessen Fahrer geben können. Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Bad Dürkheim entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Moos, PK
Telefon: 06322 963-0
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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