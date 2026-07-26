Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrer unter Alkohol- und THC-Einfluss

Mertesheim (ots)

Am 25.07.2026 gegen 18:50 Uhr wurde ein 31-jähriger Audi-Fahrer in der Eistalstraße in Mertesheim von Polizeibeamten der PI Grünstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten und Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,72 Promille an und ein Urintest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem jungen Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.000,-EUR, einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

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