Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - A 61 wegen PKW-Brand gesperrt
Schifferstadt (ots)
Am Samstag, den 25.07.2026, geriet gegen 17:45 Uhr ein PKW der Marke Mercedes auf der A 61, in Richtung Süden, kurz hinter der Anschlussstelle Schifferstadt, aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Der 19-jährige Fahrer aus Mannheim konnte das Fahrzeug zuvor auf dem Seitenstreifen abstellen und sich unverletzt aus dem PKW begeben. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Schifferstadt gelöscht. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Süden zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim und der Feuerwehr Schifferstadt war die Autobahnmeisterei Ruchheim im Einsatz.
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