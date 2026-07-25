Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falscher Bankmitarbeiter

Dienstgebiet PI Grünstadt (ots)

Am 24.07.2026 erhielt am Nachmittag ein 87-jähriger Mann einen Anruf von einer Dame, welche sich als Sparda-Bank Mitarbeiterin ausgab. Diese erzählte ihm, dass die Polizei eine rumänische Bande geschnappt hätte, welche mittlerweile jedoch entwichen sei. Die Bande habe in ihren Unterlagen den Geschädigten als nächstes Einbruchziel vermerkt, weshalb ein Mitarbeiter der Sparda-Bank vorbeikommen werde, um Wertgegenstände sicherzustellen. Der Geschädigte händigte schließlich diverse Wertgegenstände aus.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

- Händigen Sie keinen fremden Personen Wertgegenstände aus. Kein Bankmitarbeiter oder Polizeibeamter wird solche Gegenstände bei Ihnen zu Hause entgegennehmen.

Falls Sie einen dubiosen Anruf Ihrer Hausbank erhalten haben, dann zögern Sie nicht. Rufen Sie die Polizei an.

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