Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahren unter THC-Einfluss
Obersülzen (ots)
Am 24.07.2026 gegen 20:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 18-jährigen Mann, der mit seinem Renault die Grünstadter Straße in Obersülzen befuhr. Da bei dem Mann drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC, weswegen dem 18-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 500,-EUR, einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen.
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67269 Grünstadt
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