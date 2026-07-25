POL-PDNW: Fahren unter THC-Einfluss

Freinsheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Herxheimer Straße ist am Donnerstagabend (23.07.2026) ein Kind leicht verletzt worden. Der 8-jährige Junge wollte die L455 in Höhe eines Supermarktes an einer Verkehrsinsel mit seinem Fahrrad überqueren, wobei es zu einer Kollision mit einem Pkw kam, welcher in Richtung L522 fuhr. Das Kind stürzte vom Fahrrad und wurde leicht verletzt. Nach Versorgung durch das DRK ...

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