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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter THC-Einfluss

Obersülzen (ots)

Am 24.07.2026 gegen 20:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 18-jährigen Mann, der mit seinem Renault die Grünstadter Straße in Obersülzen befuhr. Da bei dem Mann drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC, weswegen dem 18-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 500,-EUR, einem einmonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Hofmeister, PK'in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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