Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Ebertsheim (ots)

Am 24.07.2026 gegen 16:20 Uhr wurde ein 22-jähriger PKW Fahrer aus Kaiserslautern in der Eisenberger Straße in Ebertsheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Blutentnahme angeordnet.

Auf den Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Verstoß in Kenntnis gesetzt.

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