Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Kind bei Verkehrsunfall verletzt
Freinsheim (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in der Herxheimer Straße ist am Donnerstagabend (23.07.2026) ein Kind leicht verletzt worden.
Der 8-jährige Junge wollte die L455 in Höhe eines Supermarktes an einer Verkehrsinsel mit seinem Fahrrad überqueren, wobei es zu einer Kollision mit einem Pkw kam, welcher in Richtung L522 fuhr. Das Kind stürzte vom Fahrrad und wurde leicht verletzt. Nach Versorgung durch das DRK wurde der Junge in die Obhut seiner Eltern übergeben. Am unfallbeteiligten VW entstand ein Schaden im Frontbereich von ca. 800 Euro.
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