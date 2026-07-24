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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Freinsheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Herxheimer Straße ist am Donnerstagabend (23.07.2026) ein Kind leicht verletzt worden.

Der 8-jährige Junge wollte die L455 in Höhe eines Supermarktes an einer Verkehrsinsel mit seinem Fahrrad überqueren, wobei es zu einer Kollision mit einem Pkw kam, welcher in Richtung L522 fuhr. Das Kind stürzte vom Fahrrad und wurde leicht verletzt. Nach Versorgung durch das DRK wurde der Junge in die Obhut seiner Eltern übergeben. Am unfallbeteiligten VW entstand ein Schaden im Frontbereich von ca. 800 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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