Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahrten unter Alkoholeinfluss
Herxheim am Berg (ots)
Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Donnerstagabend (23.07.2006) zwei Verkehrsteilnehmende fest, die unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen.
Zunächst wurde gegen 22:00 Uhr der 53-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kontrolliert, welcher auf der B271 unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergab eine durchgeführte Atemalkoholmessung einen Wert von 0,96 Promille.
Etwa eine Stunde später kontrollierten die Beamten eine 60-jährige Opelfahrerin in der Weinstraße. Bei ihr ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 0,52 Promille.
Gegen beide Fahrzeugführende wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.
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