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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrten unter Alkoholeinfluss

Herxheim am Berg (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Donnerstagabend (23.07.2006) zwei Verkehrsteilnehmende fest, die unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen.

Zunächst wurde gegen 22:00 Uhr der 53-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kontrolliert, welcher auf der B271 unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergab eine durchgeführte Atemalkoholmessung einen Wert von 0,96 Promille.

Etwa eine Stunde später kontrollierten die Beamten eine 60-jährige Opelfahrerin in der Weinstraße. Bei ihr ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 0,52 Promille.

Gegen beide Fahrzeugführende wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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