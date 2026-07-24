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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogen- und Medikamentenkonsum führen zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.07.2026 um 00:15 Uhr wurde ein VW-Fahrer in der Festplatzstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ferner räumte dieser ein, weitere Medikamente regelmäßig einzunehmen. Entsprechende Nachweise hierfür konnte dieser nicht vorlegen. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den aus Neustadt/W. stammenden Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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