Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrskontrolle - Fahrer unter Alkoholeinfluss
Bad Dürkheim (ots)
Am 23.07.2026 gegen 22:00 Uhr kontrollierte die Polizei im Rahmen einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle auf der B271 bei Kallstadt einen Pkw-Fahrer. Da sich während der Kontrolle Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,02 Promille.
Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot.
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