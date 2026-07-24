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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 23.07.2026 gegen 22:00 Uhr kontrollierte die Polizei im Rahmen einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle auf der B271 bei Kallstadt einen Pkw-Fahrer. Da sich während der Kontrolle Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,02 Promille.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Moos, PK
Telefon: 06322 963-0
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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