PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfall Zeugen/Fahrgäste gesucht

Grünstadt (ots)

Am Montag, den 13.07.2026, um 18:01 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kurvenbereich des ansässigen Fitnesscenters in der Daimlerstraße zwischen einem Pkw und einem Bus. Die Höhe des Sachschadens an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 10.000 EUR.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich drei Fahrgäste, vermutlich im Alter von 11 bis 13 Jahren, im Bus, welche in der Industriestraße zugestiegen waren. Der Bus fuhr unter der Linie 474. Die drei Fahrgäste verließen die Unfallörtlichkeit vor der Unfallaufnahme.

Es wird gebeten, dass sich die Jugendlichen/Kinder mit ihren Erziehungsberechtigten bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Liedtke, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 12:46

    POL-PDNW: Zeugen nach Raubdelikt in Neustadt gesucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Die Kriminalpolizei Neustadt sucht Zeugen zu einem Raubdelikt, das sich am Sonntag, 12.07.2026, zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Wallgasse und der Maximilianstraße (Höhe "Weinkehlchenhaus") ereignet haben soll. Nach Angaben der Geschädigten wurde sie auf ihrem Heimweg von bislang unbekannten Tätern angegriffen und beraubt. Dabei wurden Bargeld sowie eine ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 21:34

    POL-PDNW: Täuschungsversuche misslingen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 22.07.2026 um 19:10 Uhr wurde ein 37-Jähriger in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei zeigte dieser zunächst ein Bild eines Führerscheines eines Angehörigen vor. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 21:31

    POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf dem Pedelec...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 22.07.2026 um 14:45 Uhr ein 37-Jähriger in der Alban-Haas-Straße in 67433 Neustadt/W. unterwegs. Bei dem Mann konnten mehrere Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Während der Kontrolle konnte letztlich festgestellt werden, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis steht. Daher wurde der Schlüssel des Fahrradschlosses sichergestellt und dem Mann eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren