Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfall Zeugen/Fahrgäste gesucht

Grünstadt (ots)

Am Montag, den 13.07.2026, um 18:01 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kurvenbereich des ansässigen Fitnesscenters in der Daimlerstraße zwischen einem Pkw und einem Bus. Die Höhe des Sachschadens an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 10.000 EUR.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich drei Fahrgäste, vermutlich im Alter von 11 bis 13 Jahren, im Bus, welche in der Industriestraße zugestiegen waren. Der Bus fuhr unter der Linie 474. Die drei Fahrgäste verließen die Unfallörtlichkeit vor der Unfallaufnahme.

Es wird gebeten, dass sich die Jugendlichen/Kinder mit ihren Erziehungsberechtigten bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de melden.

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