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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Raubdelikt in Neustadt gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Kriminalpolizei Neustadt sucht Zeugen zu einem Raubdelikt, das sich am Sonntag, 12.07.2026, zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Wallgasse und der Maximilianstraße (Höhe "Weinkehlchenhaus") ereignet haben soll. Nach Angaben der Geschädigten wurde sie auf ihrem Heimweg von bislang unbekannten Tätern angegriffen und beraubt. Dabei wurden Bargeld sowie eine hochwertige Sonnenbrille entwendet. Die Geschädigte trug zum Zeitpunkt der Tat eine ¾ -Jeans sowie ein weißes Trägeroberteil.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Wallgasse/Maximilianstraße verdächtige Personen wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neustadt/Weinstraße
Baßler, KHK`in
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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