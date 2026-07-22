Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täuschungsversuche misslingen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.07.2026 um 19:10 Uhr wurde ein 37-Jähriger in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei zeigte dieser zunächst ein Bild eines Führerscheines eines Angehörigen vor. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 Promille vor. Ferner stand dieser unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis. Bei dem durchgeführten Drogenvortest versuchte der Mann zunächst die Beamten mittels Wasser aus einer Toilette zu täuschen. Ein letztlich mittels Urin durchgeführter Vortest verlief positiv auf die genannten Stoffgruppen. Nach Durchführung dieser Tests räumte der Mann zudem ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde der Fahrzeugschlüssle einem Bekannten übergeben und diesem eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehre Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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