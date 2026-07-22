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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss auf dem Pedelec...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 22.07.2026 um 14:45 Uhr ein 37-Jähriger in der Alban-Haas-Straße in 67433 Neustadt/W. unterwegs. Bei dem Mann konnten mehrere Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Während der Kontrolle konnte letztlich festgestellt werden, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis steht. Daher wurde der Schlüssel des Fahrradschlosses sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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