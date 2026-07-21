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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrten unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.07.2026 um 07:20 Uhr wurde ein 45-jähriger VW-Fahrer in der Straße Nachtweide in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Diesbezüglich räumte er den Konsum eines Joints am vergangenen Sonntag ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde im Anschluss einem Bekannten übergeben und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen 10:15 Uhr wurde in der Spitalbachstraße eine 20-Jährige mit ihrem Volkswagen einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihr konnte festgestellt werden, dass sie unter dem Einfluss von THC steht, weshalb der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Dame eine Blutprobe entnommen wurde. Auf beide Personen kommen nun Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem werden die Fahrerlaubnisbehörden informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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