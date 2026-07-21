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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 20.07.2026, gegen 23:01 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf dem Wurstmarkt-Parkplatz in Bad Dürkheim eine Kontrollstelle errichtet. Hierbei wurde unter anderem ein 19-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten bei dem jungen Mann aus dem Kreis Ludwigshafen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Cannabis und Kokain. Im Anschluss wurde eine gerichtsverwertbare Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: Liedhegener, PK'in

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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