Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: PKW-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss
Bad Dürkheim (ots)
Am Montag, den 20.07.2026, gegen 23:01 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf dem Wurstmarkt-Parkplatz in Bad Dürkheim eine Kontrollstelle errichtet. Hierbei wurde unter anderem ein 19-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten bei dem jungen Mann aus dem Kreis Ludwigshafen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Cannabis und Kokain. Im Anschluss wurde eine gerichtsverwertbare Blutprobe entnommen.
Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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