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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf: Unfallflucht nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altleiningen (ots)

Am Montag den 20.07.2026 um 13:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in 67317 Altleiningen auf Höhe einer Metzgerei ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 12-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Fahrtrichtung Carlsberg. Ihr entgegen kam ein Pkw, zu welchem bisher nichts bekannt ist. Als die beiden Verkehrsteilnehmer sich an einer Engstelle, Baustellenbereich, begegneten, hätte der linke Außenspiegel des Pkw den Fahrradlenker touchiert, weshalb das Mädchen zu Fall kam und sich hierdurch Schürfwunden zuzog. Der Pkw-Führer fuhr aber einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die gestürzte Radfahrerin wurde vor Ort von den eingetroffenen Rettungssanitätern versorgt. Sie musste nicht in ein Krankenhaus und wurde ihrer Mutter übergeben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

06359-9312-0

pigruenstadt@polizei.rlp.de

Helfen, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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