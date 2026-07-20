Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs

Elmstein / Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 19.07.2026, führten Kräfte des Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Neustadt mit Unterstützung aus den Polizeidirektionen Ludwigshafen und Landau, sowie Kräfte der Polizeiinspektion Neustadt erneut Verkehrskontrollen im Pfälzer Wald mit dem Schwerpunkt auf dem motorisierten Zweiradverkehr durch.

Zunächst wurde die jährliche Streckensperrung für Motorräder an Samstagen, Sonn- und Feiertagen (im Zeitraum vom 01.04.2026 bis 31.10.2026) auf der L499 im sogenannten "Elmsteiner Tal" überwacht.

Im Zeitraum von drei Stunden konnten 23 Motorradfahrende festgestellt werden, welche den Streckenabschnitt unberechtigt befuhren. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und aus dem Tal geleitet.

Des Weiteren wurde der Zweiradverkehr aufgrund einer Unfallhäufungsstelle auf der B37 zwischen der Ortslage Frankenstein und dem Parkplatz "Ruheforst" entlang der B37 kontrolliert.

Neben der Überprüfung des Motorrades und des Motorradführenden wurden die kontrollierten Kradfahrenden über die Gefahren des Streckenverlaufs sowie über die Gefahren eines nicht ordnungsgemäßen Motorrades und fehlender Schutzbekleidung aufgeklärt.

Bei insgesamt 50 kontrollierten Fahrzeugen wurden neben den zuvor genannten Verstößen gegen die Streckensperrung in fünf Fällen Verwarnungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund technischer Mängel bzw. Verstößen gegen die Mitführpflichten eingeleitet und entsprechende Kontrollaufforderungen und Mängelberichte ausgestellt. In einem Fall führte ein manipulierter Endschalldämpfer zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Leichtkraftrades. In einem weiteren Fall versäumte ein Motorradfahrer trotz bestehenden ordentlichen Wohnsitzes in Deutschland seinen Drittstaatenführerschein fristgemäß in eine deutsche Fahrerlaubnis umzuwandeln, weshalb sich dieser nun im Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Weitere Verkehrskontrollen auf den beliebten Motorradstrecken im Pfälzer Wald werden über die Sommermonate folgen.

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