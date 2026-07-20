Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizei erfüllt Kinderwunsch

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Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag (18.07.2026) ging für den fünfjährigen Nick und seine Schwester Mia ein Traum in Erfüllung - ein Besuch einer Polizeiinspektion und die Möglichkeit, Fragen an einen echten Polizisten zu stellen. Nick, welcher selbst Polizist werden möchte und zuvor eine Besucheranfrage über E-Mail stellte, wurde bereits für den nächsten Tag eingeladen. Durch ihn und seine Schwester wurden den Polizisten auf der Wache mehrere selbst gemalte Bilder überreicht. Im Anschluss durfte sich Nick den Streifenwagen und die verschiedenen Einsatzmittel anschauen. Damit keine Frage in Vergessenheit geriet, griff Nick ab und an auf seinen vorab erstellten Fragenkatalog zurück.

Zum Abschluss durften Nick und Mia ein gemeinsames Foto an einem Streifenwagen machen. Ein Tag, der den beiden wohl noch länger in Erinnerung bleiben wird. Danke für deinen Besuch, Nick!

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