Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Pedelec-Fahrer stürzt nach Vorfahrtsmissachtung
Haßloch(Pfalz) (ots)
Am Freitag, 18.07.2026, gegen 11:38 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Rudolf-Diesel-Straße / Fritz-Karl-Henkel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pedelec-Fahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines bevorrechtigten Pkw. Während des Bremsvorgangs verlor der Pedelec-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
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