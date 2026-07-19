PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pedelec-Fahrer stürzt nach Vorfahrtsmissachtung

Haßloch(Pfalz) (ots)

Am Freitag, 18.07.2026, gegen 11:38 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Rudolf-Diesel-Straße / Fritz-Karl-Henkel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pedelec-Fahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines bevorrechtigten Pkw. Während des Bremsvorgangs verlor der Pedelec-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
PHK Klamm
Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pihassloch

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 12:36

    POL-PDNW: Unfallflucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Samstag, den 18.07.2026, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken, einen blauen PKW der Marke Skoda mit RP-Kennzeichen, welcher in der Louis-Escande-Straße auf einem Parkplatz abgestellt war. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 07:56

    POL-PDNW: Berauschter Fahrer eines E-Scooters

    Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 18:15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Wachenheim an der Weinstraße ein 47-jähriger Mann fahrend auf einem E-Scooter festgestellt. Bei Erblicken der Beamten, fuhr der Mann zunächst über einen Feldweg davon, konnte allerdings kurz darauf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer räumte während der ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 07:32

    POL-PDNW: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall L 527

    Bad Dürkheim (ots) - Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der L 527 ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Die 27-Jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr mit ihrem PKW die L 527 von Birkenheide kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Auf ca. halber Strecke verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren