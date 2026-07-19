Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pedelec-Fahrer stürzt nach Vorfahrtsmissachtung

Haßloch(Pfalz) (ots)

Am Freitag, 18.07.2026, gegen 11:38 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Rudolf-Diesel-Straße / Fritz-Karl-Henkel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pedelec-Fahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines bevorrechtigten Pkw. Während des Bremsvorgangs verlor der Pedelec-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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