Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken, einen blauen PKW der Marke Skoda mit RP-Kennzeichen, welcher in der Louis-Escande-Straße auf einem Parkplatz abgestellt war. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

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