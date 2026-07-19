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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauschter Fahrer eines E-Scooters

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 18:15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Wachenheim an der Weinstraße ein 47-jähriger Mann fahrend auf einem E-Scooter festgestellt. Bei Erblicken der Beamten, fuhr der Mann zunächst über einen Feldweg davon, konnte allerdings kurz darauf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer räumte während der Verkehrskontrolle gegenüber den Beamten ein, vor wenigen Tagen Amphetamin sowie Cannabis konsumiert zu haben. Er wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde durch die Beamten sichergestellt. Zusätzlich wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: PK'in Liedhegener

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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