Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Berauschter Fahrer eines E-Scooters
Wachenheim an der Weinstraße (ots)
Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 18:15 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Wachenheim an der Weinstraße ein 47-jähriger Mann fahrend auf einem E-Scooter festgestellt. Bei Erblicken der Beamten, fuhr der Mann zunächst über einen Feldweg davon, konnte allerdings kurz darauf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer räumte während der Verkehrskontrolle gegenüber den Beamten ein, vor wenigen Tagen Amphetamin sowie Cannabis konsumiert zu haben. Er wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde durch die Beamten sichergestellt. Zusätzlich wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.
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