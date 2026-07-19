Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall L 527

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der L 527 ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW.

Die 27-Jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr mit ihrem PKW die L 527 von Birkenheide kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Auf ca. halber Strecke verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb ca. 10 Meter neben der Fahrbahn stehen.

Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Ein Fremdschaden entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell