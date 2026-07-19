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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim gerufen.

Ersten Ermittlungen zufolge gingen ein 30-Jähriger sowie ein 38-Jähriger einen ihn bekannten 43-Jährigen körperlich an. Laut Zeugenaussagen kam es zu einem handfesten Gerangel zwischen den drei Personen, wobei alle drei Beteiligten leichte Verletzungen davontrugen.

Die Polizei Bad Dürkheim hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und sucht nun Zeugen. Konnten Sie die Auseinandersetzung beobachten, oder können sonstige Angaben zur Sache machen? Setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: PK Otto

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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