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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtliche Verkehrsunfallflucht

Battenberg (ots)

In der Nacht vom 16.07.2026 auf den 17.07.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Kautzeneck" in Battenberg. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw touchiert. Ein Anwohner hörte gegen 03:00 Uhr ein Knallgeräusch, welches vermutlich dem Unfall zuzuordnen ist.

Haben sie den Unfall beobachtet? Können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

PK Bergsträßer

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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