PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.07.2026 kam es gegen 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Eichstraße. Ein unbekannter PKW beschädigte mutmaßlich beim Rückwärtsfahren einen ordnungsgemäß geparkten gelben Opel Astra an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem flüchtigen PKW liegen bislang nicht vor.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
PK Frenzel
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 13:49

    POL-PDNW: Erneute Geschwindigkeitskontrollen

    Bad Dürkheim (ots) - Am heutigen Freitag, den 17.07.2026 führte die Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. Zuerst wurde zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr der Verkehr in der Bahnhofstraße in Friedelsheim überwacht. Bei schwachem Verkehrsaufkommen und erlaubten 30 km/h konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 08:45

    POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Grünstadt (ots) - Am Donnerstag den 16.07.2026 um 12:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in 67269 Grünstadt ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann streifte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw, wodurch Sachschaden von ca. 5000 Euro entstand. Die durch die Fahrzeughalterin des geparkten Pkw hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Grünstadt konnte beim Unfallverursacher sogleich ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 08:04

    POL-PDNW: Geldwechseltrick

    Grünstadt (ots) - Am Mittwoch den 15.07.2026 gegen 08:45 Uhr begab sich ein 70-jähriger Mann aus Grünstadt zu Fuß zu einem Supermarkt in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt. Kurz vor dem Erreichen des Supermarktes sprach ihn ein unbekannter Mann an, welcher in bat, zwei 5-Euroscheine in einen 10-Euroschein zu wechseln. Der Grünstadter kam diesem Wunsch nach, holte seinen Geldbeutel hervor und tauschte das Geld aus. Wenig später im Supermarkt stellte er dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren