Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.07.2026 kam es gegen 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Eichstraße. Ein unbekannter PKW beschädigte mutmaßlich beim Rückwärtsfahren einen ordnungsgemäß geparkten gelben Opel Astra an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem flüchtigen PKW liegen bislang nicht vor.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell