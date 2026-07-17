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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneute Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Freitag, den 17.07.2026 führte die Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim wieder Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zuerst wurde zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr der Verkehr in der Bahnhofstraße in Friedelsheim überwacht. Bei schwachem Verkehrsaufkommen und erlaubten 30 km/h konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 46 km/h unterwegs war.

Ebenfalls in Friedelsheim konnten in der Hauptstraße zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr zwar keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, allerdings hatten zwei Fahrzeugführende ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Anschließend wurde zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Weinstraße in Herxheim am Berg durchgeführt, wo ebenfalls eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Hierbei konnten sieben Verstöße geahndet werden. Das schnellste Fahrzeug war mit 50 km/h unterwegs.

Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptunfallursachen. Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei und sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim wird daher auch weiterhin unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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