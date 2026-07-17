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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag den 16.07.2026 um 12:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in 67269 Grünstadt ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann streifte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw, wodurch Sachschaden von ca. 5000 Euro entstand. Die durch die Fahrzeughalterin des geparkten Pkw hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Grünstadt konnte beim Unfallverursacher sogleich Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 1,80 Promille, weshalb diesem der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Er wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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