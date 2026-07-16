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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldwechseltrick

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch den 15.07.2026 gegen 08:45 Uhr begab sich ein 70-jähriger Mann aus Grünstadt zu Fuß zu einem Supermarkt in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt. Kurz vor dem Erreichen des Supermarktes sprach ihn ein unbekannter Mann an, welcher in bat, zwei 5-Euroscheine in einen 10-Euroschein zu wechseln. Der Grünstadter kam diesem Wunsch nach, holte seinen Geldbeutel hervor und tauschte das Geld aus. Wenig später im Supermarkt stellte er dann fest, dass alle Geldscheine aus seinem Geldbeutel verschwunden waren (ca. 160 Euro). Vom anderen Mann fehlte jede Spur. Es muss derzeit davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Mann im Rahmen der Geldwechselung die 160 Euro entwendet hat. Es wird um Zeugenhinweise gebeten und zeitgleich vor dieser Trick-Variante gewarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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