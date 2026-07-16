POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol

Battenberg (Pfalz) (ots) - Am Samstag den 11.07.2026 kam es zwischen 18:00 und 21:30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Krumbachtal an der L517 zwischen Battenberg (Pfalz) und Bobenheim am Berg zu einem Diebstahl eines schwarzen E-Bikes im Wert von 5000 Euro. Das E-Bike wurde vom Eigentümer vor Ort mit einem Faltschloss angeschlossen. Als der Eigentümer nach dem Wandern zum Parkplatz zurückkehrte, war sein E-Bike verschwunden. Das Faltschloss konnte vor Ort auch nicht mehr ...

mehr