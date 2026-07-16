Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol
Grünstadt (ots)
Am Donnerstag den 16.07.2026 um 01:00 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Bitzenstraße in 67269 Grünstadt einen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten fest, dass der 30-jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab letztlich den Wert von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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67269 Grünstadt
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