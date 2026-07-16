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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrerin mit 2,24 Promille unterwegs

Hettenleidelheim (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt unterzogen am Mittwoch den 15.07.2026 gegen 22:00 Uhr in der Wattenheimer Straße in 67310 Hettenleidelheim eine 41-jährige Frau einer Personenkontrolle. Die Frau führte ein Fahrrad mit sich. Da sie nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab den Wert von 2,24 Promille. Weitere vor Ort befindliche Personen gaben an, dass die Frau vor dem Erscheinen der Beamten mit dem Fahrrad sehr unsicher gefahren sei. Aus diesem Grunde wurde der Radfahrerin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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