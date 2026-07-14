Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Flächenbrand
Haßloch (ots)
Am Dienstag kurz vor 13.00 Uhr ging eine Meldung ein, wonach es zu einem Brand einer Feldfläche nahe den Ganerbhöfen an der L 529 (Holidayparkstraße)kam. Feuerwehrkräfte bekämpfen den Brand zur Stunde noch, eine weitere Ausbreitung ist ausgeschlossen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt einer Heuballenpresse während deren Betrieb entstanden sein. Vorübergehend waren Teile der L 529 und der nahegelegenen B 39 von Rauchschwaden betroffen, zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht.
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