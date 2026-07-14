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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl eines E-Bikes

Battenberg (Pfalz) (ots)

Am Samstag den 11.07.2026 kam es zwischen 18:00 und 21:30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Krumbachtal an der L517 zwischen Battenberg (Pfalz) und Bobenheim am Berg zu einem Diebstahl eines schwarzen E-Bikes im Wert von 5000 Euro. Das E-Bike wurde vom Eigentümer vor Ort mit einem Faltschloss angeschlossen. Als der Eigentümer nach dem Wandern zum Parkplatz zurückkehrte, war sein E-Bike verschwunden. Das Faltschloss konnte vor Ort auch nicht mehr aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden. Beim Wanderparkplatz handelt es sich um einen beliebten Treffpunkt für sportliche Aktivitäten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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