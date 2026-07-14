Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Haßloch (ots)

Am 13.07.2026 gegen 23:15 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch in der Bahnhofstraße in 67454 Haßloch ein Fahrradfahrer festgestellt werden, welcher eine unsichere Fahrweise aufwies. Zudem war dessen Rücklicht defekt, weshalb dieser einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte der Grund der unsicheren Fahrweise schnell ermittelt werden. Der 46-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol (0,80 Promille) und Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest wurde durch diesen verweigert. Demnach wurde dem 46 Jahre alten Mann eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen und diesem die Weiterfahrt untersagt. Der 46 Jahre alte Fahrradfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

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