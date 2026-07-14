Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit elektronisch angetriebenen Skateboard auf Tour

Haßloch (ots)

Am Abend des 13.07.2026 wurde auf der Westrandstraße in 67454 Haßloch durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch eine männliche Person festgestellt, welche mit einem elektronisch angetriebenen Skateboard unterwegs war. Beim Erblicken des Streifenwagens stoppte der Fahrzeugführer abrupt ab. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Neustadter das Gefährt in der Bundesrepublik Deutschland hätte gar nicht in Betrieb setzen dürfen. Das elektronisch angetriebene Skateboard erreicht nach bisherigem Ermittlungen eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 60 km/h. Dieses verfügte zudem über keinen gültigen Versicherungsschutz und der 43 Jahre alte Fahrzeugführer besaß hierfür keine erforderliche Fahrerlaubnis. Nun muss sich dieser in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

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