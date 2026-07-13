Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hettenleidelheim (ots)

Am Sonntag den 12.07.2026 ereignete sich um 20:15 Uhr an der Einmündung B47/ L453 in der Gemarkung Hettenleidelheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Rennradfahrer befuhr die B47 von Eisenberg kommend in Fahrtrichtung BAB6 und wollte an besagter Einmündung nach links in Richtung Tiefenthal abbiegen. Derweil befuhr ein Pkw-Fahrer die L453 von Tiefenthal kommend auf die Einmündung zu und wollte an dieser nach links in Richtung BAB6 abbiegen. Die beiden Fahrzeugführer bogen schließlich zeitgleich nach links ab, wobei es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Pkw-Fahrer hatte die Vorfahrt des Rennradfahrers missachtet (Verkehrszeichen 205 - Vorfahrt gewähren). Der Rennradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht an den Beinen und Armen. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

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