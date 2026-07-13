POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in der Friedhofstraße

Mußbach (ots) - Durch die Polizei Neustadt wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23:47 Uhr, ein PKW "An der Eselshaut" angehalten und kontrolliert, da ein Mitinsasse keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Kontrolle des 43-jährigen Fahrers konnte zudem Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine ...

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