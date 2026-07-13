Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in der Friedhofstraße
Grünstadt (ots)
Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt führten am Freitag den 10.07.2026 zwischen 12:25 und 13:45 Uhr in der Friedhofstraße in 67269 Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen durch. Vor Ort gilt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Im genannten Zeitraum fuhren ca. 300 Kraftfahrzeuge an der Messstelle vorbei. Es konnten 28 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei der Tageshöchstwert 45 km/h betrug.
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