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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in der Friedhofstraße

Grünstadt (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt führten am Freitag den 10.07.2026 zwischen 12:25 und 13:45 Uhr in der Friedhofstraße in 67269 Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen durch. Vor Ort gilt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Im genannten Zeitraum fuhren ca. 300 Kraftfahrzeuge an der Messstelle vorbei. Es konnten 28 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei der Tageshöchstwert 45 km/h betrug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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