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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis am Wochenende

Grünstadt (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt mussten am vergangenen Wochenende zwei Strafanzeigen hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufnehmen. In der Leiningerstraße in Grünstadt wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Fahrzeugführer trotz eines bestehenden Fahrverbotes unterwegs war. In der Daimlerstraße wurde dann noch ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher gar nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm zurückliegend aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen. Bei Letzterem stellten die Polizeibeamten in der Kontrolle zudem drogentypische Auffallerscheinungen fest, weshalb zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Das Untersuchungsergebnis bleibt abzuwarten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Helfen, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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