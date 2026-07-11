Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mußbach - 2 x Trunkenheit im Verkehr

Mußbach (ots)

Durch die Polizei Neustadt wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23:47 Uhr, ein PKW "An der Eselshaut" angehalten und kontrolliert, da ein Mitinsasse keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Kontrolle des 43-jährigen Fahrers konnte zudem Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und gegen den Mitinsassen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 47-jährigen PKW-Fahrers, gegen 00:00 Uhr, wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Führerscheinstelle informiert.

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