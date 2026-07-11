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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitagabend gegen 19.45 Uhr einen schlangenlinienfahrenden PKW-Fahrer. Dieser konnte durch die Polizei auf der B39 zwischen Neustadt und Lachen-Speyerdorf angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 39-jährigen Fahrer einen Wert von 2,25 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.

SB: D. Taser, PHK

Telefon: 06321 854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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