Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitagabend gegen 19.45 Uhr einen schlangenlinienfahrenden PKW-Fahrer. Dieser konnte durch die Polizei auf der B39 zwischen Neustadt und Lachen-Speyerdorf angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 39-jährigen Fahrer einen Wert von 2,25 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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