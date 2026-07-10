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POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugenaufruf

POL-PDNW: Unfallflucht - Zeugenaufruf
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Grünstadt (ots)

Heute (10.07.26) kam es in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 09:20 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Globus-Marktes. Die komplette Beifahrerseite eines roten Audi TT wurde von einem unbekannten Fahrzeug gestreift.

Haben sie den Unfall beobachtet? Können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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